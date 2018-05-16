نائب أمير الشرقية يدشن وقف "أمي" بجمعية ود الخيرية بالخبر

دشن نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس "الثلاثاء" وقّف “أمي“ الخيري الذي أطلقته جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر ، حيث اطلع على تفاصيل المشروع والأهداف الاستثمارية من إقامته التي يعود ريعها لدعم أنشطة الجمعية والأسر التي ترعاها في أحياء الخبر محدودة الدخل.





جاء ذلك خلال استقبال الأمير أحمد بن فهد لوفد جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر بحضور رئيسة مجلس إدارتها نعيمة الزامل وعدد من الداعمين وعضوات الجمعية. وفق صحيفة "سبق"





وخلال اللقاء أكد نائب أمير المنطقة الشرقية على أهمية مثل هذه الأوقاف الخيرية في القطاع الثالث وانعكاساتها الإيجابية في تنمية الموارد المالية للجهات وتحقيق الاستدامة في أعمالها ، مشيدا بما تقدمه جمعية ود الخيرية من جهود كبيرة في دعم الأسر المحتاجة بأحياء الخبر وعملها على تطوير وتنمية مجتمع هذه الأحياء بمختلف المجالات الحياتية.





من جانبها أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية ود الخيرية نعيمة الزامل أن الجمعية تقّدم خدماتها لأربعة أحياء بالخبر هي الثقبة والبايوينة والإسكان والصبيخة وترعى مايقارب ٢٤٠٠ أسرة بهذه الأحياء مقدمة الدعم لهم بمختلف المجالات الحياتية.





فيما أوضحت المشرفة على وقف “ أمي “ الخيري منيره أبا حسين أن الوقف عبارة عن عمارة سكنية استثمارية تبلغ قيمتها ١٠ ملايين ريال في حي البندرية بالخبر ويصل العائد المالي المتوقع إلى ١٠%سنويا ، مبينة أن هذا الوقف الخيري سيعود ريعه لدعم برامج الجمعية ورعاية الأسر التي تخدمها حيث سيحقق بإذن الله الاستدامة المالية للجمعية حتى تصل خلال السنوات المقبلة لمستوى متميّز من الدعم الذاتي لمختلف أنشطتها وخدماتها .







