طريقة عمل الزبادي في المنزل

المقادير:

كيلو حليب طازج (أو الكمية التي تفضلينها)، يمكنكِ استخدام أي نوع من الحليب بما فيها الحليب كامل الدسم أو غير الدهني أو المبستر أو المخفف أو الخام أو البقري أو الجاموسي، ولكن في حالة استخدام الحليب المبستر ستحتاجين إلى درجة حرارة أعلى لتكسير البروتينات التي تحتاجها بكتيريا الحليب لإنتاج الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من الزبادي البلدي أفضل من الزبادي المعلب.

ملعقة لبن بودرة





الطريقة:

ضعي الحليب على النار حتى قرب الغليان، ويفضل إجراء طريقة الحمام المائي عن طريق استخدام وعائين من نفس الحجم، لمنع الحليب من الحرق مع التقليب المستمر حتى قرب الغليان.





أحضري وعاء آخر أوسع في الحجم وضعي فيه ماءً باردًا، ضعي وعاء الحليب الساخن داخله، لقتل البكتيريا التي لم تمت بالتسخين فتموت بالتبريد.





أحضري وعاءً صغيرًا، وضعي فيه ملعقتين صغيرتين من الزبادي البلدي وقلبيها جيدًا ثم ضيفيه إلى الحليب المبرد وقلبيهما جيدًا، لا تزودي مقدار الزبادي البلدي عن ملعقة واحدة لكل نصف كيلو من الحليب حتى لا يؤدي إلى طعم لاذع في الزبادي.





أضيفي ملعقة اللبن البودرة، والذي له دور مهم في ثبات القوام، كما يكسب الزبادي طعمًا متميزًا، واحرصي على أن تمزجي الخليط جيدًا.





صبي خليط الزبادي في أكواب أو في أي أوعية مخصصة للزبادي، ثم رصي الأكواب في صينية ألومنيوم ذات حروف مرتفعة.





اغلي مقدار من الماء وصبي الماء المغلي في الصينية حول الأكواب، وغطي كل كوب من الأكواب بغطاء يمنع تساقط الماء المكثف من الماء الساخن، وغطي الصينية بفوطة نظيفة أو أي شيء ثقيل يحافظ على الصينية دافئة.





يمكن الاستعاضة عن الخطوة السابقة بتشغيل الفرن لمدة خمس دقائق فقط وأطفئيه وضعي الأكواب داخله.





اتركي الصينية داخلها الأكواب مدة من 6 إلى 7 ساعات إلى أن يتحوّل إلى شكل الزبادي المطلوب، ثم ضعيها في الثلاجة حتى وقت التقديم.