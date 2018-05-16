"‏‫الخدمة المدنية": نهاية دوام الثالث والعشرين من رمضان بداية إجازة عيد الفطر المبارك

صدرت الموافقة السامية الكريمة لجميع الوزارات والمصالح الحكومية، والذي تقرر بموجبها أن يكون الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1439هـ، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، على أن تكون بداية إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 23 - 09 – 1439هـ ، على أن يستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأربعاء الموافق 06 – 10 – 1439هـ ، حسب ما نصت عليه المادة الرابعة والمادة السابعة من لائحة الإجازات في الخدمة المدنية.





وبهذه المناسبة رفع وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان التهنئة نيابة عن موظفي الخدمة المدنية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أيده الله)، و لولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة. حسب صحيفة "سبق"



