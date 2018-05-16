معاناة مرضى الفشل الكلوي بمستشفى طامية المركزي بالفيوم بسبب انقطاع مياه الشرب



وقال شاهد عيان داخل المستشفى لـ"الفجر"، إن المياه انقطعت عن المستشفى منذ الساعة 10 صباحا، بسبب كسر في ماسورة مياه عند مصدر المياه القادم من بحر وهبي المنشق من تفريعة اللاهون، وجاري إصلاحها من قبل شركة المياه بالفيوم.



وأكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه تم كسر مفاجئ في ماسورة مياه في الخط الرئيسي لمصدر المياه القادمة من بحر وهبي المنشق من تفريعة بحر اللاهون، وجاري العمل على إصلاحه، لكن سيأخذ وقت في إصلاحه، لأنها ماسورة رئيسية، مطالبًا الأهالي بالاكتفاء من المياه حتى إصلاح العطل.



تسببت انقطاع مياه الشرب بمستشفى طامية المركزي، في تذمر العديد من مرضى قسم الفشل الكلوي بالمستشفى والعديد من المواطنين.