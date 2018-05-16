أمير مكة يهنئ الملك وولي العهد ووزير الداخلية بحلول رمضان

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





وقال الأمير خالد الفيصل في برقية خطية: أرفع لمقامكم الكريم أسمى وأخلص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يمتعنا بوجودكم الغالي وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان ومزيدا من الازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة. حسب صحيفة "سبق"





وبعث أمير مكة ببرقية تهنئة مماثلة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان جاء فيها: يسعدني أن أبعث لسموكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية.





وقد هنّأ الأمير خالد الفيصل، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان، وقال في برقية خطية: يسعدني أن أبعث لسموكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية.







