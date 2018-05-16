"السيسي" لـ المصريين: "لو قولتوا ارحل هقولكم السلام عليكم"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدول لا تبنى إلا بالقرارات الصعبة، مضيفا: "إحنا مش جايين نعد يومين ونضيعكم".





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "رؤية شبابية للدولة المصرية للأربع سنوات القادمة" بالمؤتمر الدوري الخامس للشباب، اليوم الأربعاء، "لو مأخدتش القرارات دي محدش هياخدها.. يخش في تحدي والناس تطلع تقوله ارحل، بس لو قولتولي ارحل، هقولكم السلام عليكم".



