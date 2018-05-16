من هو اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية للنقل والمواصلات؟

وتنشر "الفجر" في سطور السيرة الذاتية لمساعد الوزير للنقل والمواصلات الجديد

وانتقل للعمل بحقل البحث الجنائى لمدة عشرون عام عمل خلالها بأمن القاهرة والمنيا وسوهاج ثم عين مأمور لقسم شرطة الخليفة، ثم عين مساعد مدير أمن القاهرة لفرقة وسط، ثم مساعد مدير أمن القاهرة لفرقة الشمال،

ثم مساعد لمدير أمن القاهرة للوحدات، ومساعد لمدير أمن القاهره للأمن العام





وتم تعيينه نائب مدير أمن القاهرة لقطاع غرب (بدرجة مدير عام)، ونائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب (بدرجة مدير عام)، ونائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشمال (بدرجة مدير عام)، ومديرًا لأمن الدقهلية (بدرجة مساعد الوزير)، ثم مدير أمن الإسكندرية (بدرجة مساعد الوزير).





والفرق التي حصل عليها؛ حصل على فرقة البحث الجنائى بتقدير امتياز (الأول)، حصل على فرقة القيادات الوسطى بتقدير امتياز، حصل على فرقة المتابعة الجنائية بتقدير امتياز (الأول)، حصل على فرقة الإعداد الأساسى للحاسبات بتقدير امتياز (الأول)، حصل على فرقة مكافحة جرائم التموين وحماية المستهلك بتقدير امتياز (الأول)، حصل على العديد من المكافأت المالية تظهر جهوده المبذوله لكشف العديد من القضايا وضبط مرتكبيها، حصل على تكريم وزير الداخلية عام 2003، حصل مرة أخرى على تكريم وزير الداخلية نظير جهوده المبذوله بالعمل عام 2009، حصل على العديد من العلاوات التشجيعية، وحصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية في عيد الشرطة لهذا العام 2018م، تقديرًا لجهوده في حفظ الأمن والأداء المتميز في العمل بمديرية أمن الإسكندرية.





اللواء مصطفى محمد عبدالعال النمر، قبل أن يكون مديرًا لأمن الإسكندرية كان يشغل منصب مدير أمن الدقهلية، وقبلها نائبًا لمدير أمن القاهرة، وأحدث عدة نقلات نوعية في مراكز قيادية بمديرية أمن الدقهلية.





- دور "النمر" في كشف الإرهاب

اللواء "النمر" كان له دور كبير في ضبط عدد كبير فى كشف العديد من العمليات الإرهابية، وضبط الإرهابيين وخاصة التعامل مع أعضاء الجماعة الإرهابية في أعمال العنف التي شهدتها محافظتي الدقهلية والاسكندرية





- تكريم "السيسي" لـ"النمر"

كما كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تكريم اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الاسكندرية وحصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية، وذلك خلال حفل منح أسماء شهداء الشرطة أوسمة الجمهورية والاستحقاق في يناير الماضي.

انتقل اللواء مصطفى النمر من منصب مدير أمن الإسكندرية، بعد إجراء وزارة الداخلية حركة تنقلات جديدة في صفوف القيادات الأمنية، اليوم الاربعاء.وجاء منصب مدير امن الاسكندرية السابق كمساعد وزير الداخلية للنقل والمواصلات.تخرج في كلية الشرطة عام 82 وهو من أوائل دفعتة ثم عمل فى مجال الأمن العام فى بداية حياته الوظيفية بمديرية امن القاهرة.