شرطة الرياض تستعد لرمضان بخطة محكمة.. انتشار ورصد

أنهت الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة المنطقة استعدادتها لشهر رمضان المبارك, وذلك بوضع خطة أمنية متكاملة تحدد آلية العمل وفقاً للأدوار والمهام الأمنية.





وتفصيلا،صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وبناءً على توجيهات أمير منطقة الرياض الأميرفيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز "حفظهما الله" فقد أنهت الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة المنطقة استعدادتها لشهر رمضان المبارك, وذلك بوضع خطة أمنية متكاملة تحدد آلية العمل وفقاً للأدوار والمهام الأمنية المناطة بكلٍ من مراكز الشرط وفرق المرور ودوريات الأمن وقوة المهامات والواجبات الخاصة وإدارة التحريات والبحث الجنائي في مدينة الرياض ومحافظاتها. حسب صحيفة "سبق"





وأضاف: شملت على تغطية المساجد والجوامع لتوفير الراحة والطمانينة للمواطنين والمقيمين لأداء صلاة العشاء والتراويح بكل يسر وسهولة, ورصد المواقع المحتملة لمكافحة الجريمة ومنع وقوعها والتي قد يستغلها ضعاف النفوس للتعدي على الممتلكات العامة والخاصة, وتعزيز التواجد الامني والميداني حول الأسواق والمجمعات التجارية لمكافحة التسول والمظاهر السلبية, وتكثيف الجهود في أوقات الذروة وأوقات السحر وتنظيم الحركة المرورية في الأماكن المزدحمة, ورصد المخالفات قبيل أذان المغرب وفي جميع الاوقات والحرص على تطبيق قواعد وأنظمة السلامة لمرتادي الطرق العامة والفرعية.





الجدير بالذكر أن خطة شرطة منطقة الرياض بإشراف من سعادة مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري سوف تبدأ من اليوم الأول للشهر الكريم حتى يوم السادس من شهر شوال لتشمل مصليات العيد والحدائق والمنتزهات.







