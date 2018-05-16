"أمير مكة" يستقبل وزير الحرس الوطني

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، وزيرَ الحرس الوطني، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف.





واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة جهودَ وإنجازات وزارة الحرس الوطني؛ مثمناً لرجال الحرس الجهود التي يبذلها في كل الميادين العسكرية. وفق صحيفة "سبق"





وقدّم الأمير خالد بن عياف، التهنئة لأمير منطقة مكة المكرمة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ سائلاً الله أن يُعيده عليه بموفور الصحة والعافية.







