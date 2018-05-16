السيسي لـ وزير النقل عن رفع تذكرة المترو: "طالع تقول سامحوني"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تحقيق مصر مكانة بين الأمم لن يكون بسهولة، و"هنتعب" خاصة في ظل التحديات بالعالم.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "رؤية شبابية للدولة المصرية للأربع سنوات القادمة" بالمؤتمر الدوري الخامس للشباب، اليوم الأربعاء، إلى أن مصر ليس لديها رفاهية تأجيل اتخاذ القرارات، وإلا سيكون الرئيس قصر في حق بلده.



