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السيسي لـ وزير النقل عن رفع تذكرة المترو: "طالع تقول سامحوني"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 03:26 م
السيسي لـ وزير النقل عن رفع تذكرة المترو: طالع تقول سامحوني
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هدى عبدالرازق
 
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تحقيق مصر مكانة بين الأمم لن يكون بسهولة، و"هنتعب" خاصة في ظل التحديات بالعالم.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "رؤية شبابية للدولة المصرية للأربع سنوات القادمة" بالمؤتمر الدوري الخامس للشباب، اليوم الأربعاء، إلى أن مصر ليس لديها رفاهية تأجيل اتخاذ القرارات، وإلا سيكون الرئيس قصر في حق بلده.

ولفت إلى أن رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق كان يجب أن يطبق منذ عهد "الجيوشي وهاني ضاحي"، مضيفا ضاحكا: "هى خبطت في عهد الوزير هشام عرفات، ويطلع يقولك في التليفزيون سامحوني.. هو كان في خيار تاني يا دكتور".
المزيد عن: وزير النقل رؤية شبابية للدولة المصرية تذكرة المترو المؤتمر الخامس للشباب الرئيس السيسي أخبار مصر
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