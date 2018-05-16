وزير الاتصالات يستقبل الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أورنچ مصر

استقبل ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر شاكر الرئيس التنفيذي الجديد لشركة اورنچ مصر للاتصالات، وتناول اللقاء بحث خطط أعمال الشركة المستقبلية واستثماراتها.



في بداية اللقاء رحب الوزير ياسر شاكر التنفيذي لشركة اورنچ مصر متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله في منصبه الجديد.



وأكد "القاضي" خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تهدف إلى جعل القطاع أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة مشيداً بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطوير القطاع وإدارة السوق مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين جميع الأطراف المعنية وفقاً لقواعد وأسس عادلة والحرص على حماية حقوق المستخدمين.



ومن جانبه أعرب ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، عن تقديره لما يشهده قطاع الاتصالات المصري من تطور وأشاد بأهمية السوق المصري لشركة اورنچ العالمية، مؤكداً على تطلع شركة اورنچ مصر لإقامة شراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف التحول الرقمي المنشودة وتنفيذ الجانب التقني بالمشروعات القومية.







