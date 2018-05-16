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تعرف على توصيات اللجنة القومية للنهوض بمحصول القطن بـ"كفر الشيخ"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 03:22 م
تعرف على توصيات اللجنة القومية للنهوض بمحصول القطن بـكفر الشيخ
اجتماع اللجنة القومية للقطن بكفر الشيخ
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الفجر
 
أوصى إجتماع الحملة القومية للنهوض بالقطن، والذى ترأسه المهندس عبدالرافع أحمد عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، بأهمية المرور المستمر والفحص الجيد لزراعات القطن وسرعة اكتشاف آي أقطان غريبة والنباتات الشاردة ونقاوتها بمعرفة لجان نقاوة الغريبة، وأكد على فحص الزراعات للقطن داخل المحافظة وضرورة متابعة المحاصيل الأخرى.

وتناول الاجتماع، كيفية خدمة وزراعة القطن فى الأراضى القديمة، وخطة المكافحة المتكاملة لمقاومة آفات وأمراض القطن، فضلًا عن التشديد على أن الزراعة في الميعاد المناسب تؤدي إلى انخفاض العقدة الثمرية الأولى"تكوين حجر منخفض للنبات"، وزيادة الأزهار واللوز المتفتح السلیم كبیر الحجم ومبكر النضج، وزيادة المحصول وجودة رتبته وزيادة تصافى الحلیج، والحد من الإصابة بالآفات، والمحافظة على صفات التیلة الممیزة للصنف.

وعُقد بهدف تحقيق العائد الاقتصادي الأمثل للمنتجين من خلال زيادة الإنتاجية، وزيادة خواص الجودة للقطن، وضرورة تقديم خدمة جيدة، لأنها أحد أهم العوامل التى تؤدى إلى إنتاج محصول قطن جيد.

جاء ذلك بحضور مدير عام الزراعة المساعد، المهندس حامد النجار ومديري عموم المكافحة والإرشاد والمتابعة
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