وكيل زراعة المنيا لـ"الفجر": نهتم بالمشاريع الإنتاجية وإزالة التعديات في نصب أعيننا (فيديو)

قال المهندس عبد العاطي صديق الخطيب، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن المديرية تعمل على إزالة التعديات الكائنة على الأراضي الزراعية أول بأول، لأن تلك القضية تعد من ضمن قضايا الأمن القومي، وهي في نصب أعيننا، فيوجد في كل جمعية زراعية جهاز مشرف على حماية الأراضي، بمجرد أن يلاخط أي تعدي على الأراضي يقوم بعمل محضر.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن المديرية تهتم حاليًا بالمشروعات الانتاجية من بينهم مشروع "الدواجن فى ابوقرقاص، ومشروع الابقار فى ذات المركز ".



وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة حتى الآن من محصول القطن، داخل المحافظة وصلت إلى ألف و274 فدانًا من صنف جيزة 95، مقارنة بالعام الماضي الذي وصلت المساحة المزروعة فيه 306 أفدنة.