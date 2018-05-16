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أبل تطرح الإصدار التجريبى الخامس من نظام التشغيل iOS 11.4

الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:17 م
أبل تطرح الإصدار التجريبى الخامس من نظام التشغيل iOS 11.4
iOS 11.4
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بعد ستة أسابيع من طرح شركة أبل للإصدار التجريبى الأول لتحديث iOS 11.4 ، كشفت الشركة الأمريكية  عن الإصدار التجريبى الخامس من نظام التشغيل، والذى لم تجر به سوى تغيير واحد فقط.

وفقا لموقع Phonerrna الهندى، أضافت شركة أبل إصلاحا جديدا لرمز مركز التحكم فقط بهذا التحديث الجديد، بعد عدد من المشاكل التى كان يعانى منها هذا الزر، لذا ربما يكون هذا الإصدار الرئيسى والأخير، قبل أن تعلن أبل عن إصدار جديد من نظام التشغيل iOS 12 فى حدث WWDC فى الرابع من يونيو.

ومن المرجح أن يتم إطلاق نظام ios 12 فى الخريف، جنبا إلى جنب 3 هواتف جديدة، اثنين بشاشة OLED والثالث بشاشة LCD.

وعلى سبيل المقارنة، شهد آخر تحديث رئيسى لنظام iOS ، والذى كان iOS 11.3 ستة إصدارات تجريبية أثناء مرحلة الاختبار، حتى الكشف عن إصدار iOS 11.4.
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