شاهد.. 'قضاة تونس' يهتفون: "الشعب يريد تجريم التطبيع" (فيديو وصور)‎





هتف المئات من قضاة تونس، اليوم الاربعاء، هتافات غاضبة اتجاه الكيان الصهيوني، وذلك خلال الوقفة التي نظمتها جمعية القضاة التونسيين تنديدا بالمجازر المتكررة التي ترتكبها أجهزة القمع الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، وقرار نقل السفارة الامريكية للقدس.





وظل المشاركون في الوقفة يرددون العديد من الهتافات منها "الشعب يريد تجريم التطبيع، عربية عربية فلسطين عربية، لا للسفارة الامريكية في القدس العربية".





ورفع المشاركون خلال الوقفة العديد من اللافتات منها، الفرع الجهوي للمحامين في تونس يطالب بتجريم التطبيع، عاشت القدس عربية والقدس عاصمة فلسطين.





كانت قد قامت الجمعية بتأخير انطلاق الجلسات بكامل محاكم الجمهورية لمدة ساعتين الى حين انتهاء الوقفة الاحتجاجية.



