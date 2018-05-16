الإنتاج الحربي يخطط لضم "أوفي" طلائع الجيش

يخطط مسؤولو نادي الإنتاج الحربي، للتعاقد مع الغاني دافيد أوفي مهاجم طلائع الجيش، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.









واقترب دافيد أوفي من الرحيل إلى صفوف العجلات الحربية، بعد تكثيف المفاوضات من الفريق العسكري للحصول على خدماته خلال الموسم المقبل.









ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الطرفين جلسة للتفاوض حول قيمة أوفي المادية والحصول على توقيعه والاستغناء الخاص به خلال الفترة المقبلة.



