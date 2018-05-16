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بعثة برشلونة تصل جنوب إفريقيا للمشاركة في مئوية نيلسون مانديلا

الأربعاء 16/مايو/2018 - 01:59 م
بعثة برشلونة تصل جنوب إفريقيا للمشاركة في مئوية نيلسون مانديلا
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وكالات
 
وصل نادي برشلونة الإسباني، لمدينة جوهانسبرج، لخوض مباراة ودية، مساء اليوم الأربعاء، أمام صن داونز، في إطار الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل، نيلسون مانديلا.

ووصلت طائرة برشلونة، صباح اليوم، وكان على متنها كل نجوم الفريق، وعلى رأسهم ليونيل ميسي والقائد أندريس إنييستا، مع غياب لاعبين اثنين فقط بداعي الإصابة، وهما توماس فيرمايلين وصامويل أومتيتي، مع استدعاء لاعبي الرديف، ألينا ورويز دي جالاريتا وكوينكا، لاستكمال القائمة.

وعلى الرغم من تأخر وصول رحلة برشلونة، توجه أكثر من 100 مشجع لمطار جوهانسبرج لاستقبال البلوجرانا، وكان اسم ميسي الأكثر ترديدا على ألسنة المشجعين، وكان محاطا بالعديد من أفراد الأمن لحمايته.

المزيد عن: ميسي مانديلا صن داونز برشلونة اخبار برشلونة
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