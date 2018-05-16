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تعرف على سر الرموز والأرقام الموجودة على إطار السيارات

الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:13 م
تعرف على سر الرموز والأرقام الموجودة على إطار السيارات
أرشيفية
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يقع قائدى السيارات في حيرة في حال رغبتهم شراء إطار جديد لسيارتهم، بسبب عدم درايتهم الإطار الأصلح لهم من حيث حجم ووزن السيارة، إلا أن هكذا بيانات يمكن معرفتها عبر رموز وأرقام مدونة على الإطارات، وهنا نستعرض شرحها.

وكمثال على ذلك نشرح هذا الرمز: P225/50R16

في حال بداية الرموز والأرقام على الإطار بحرف P، فهذا يدل على أن هذا الإطار مخصص لنقل الركاب، ووحدة قياسها بالمتر P-metric، وتبلغ به الحمولة من ربع طن إلى نصف طن، ورقم 225 يدل على قطر الإطار المطاطي من الخارج.

أما الرقم الأول الذى يليه وهو هنا 50، فهو يعنى أن المسافة بين الإطار المعدني “الجنط” وحافة المطاط من الخارج هو 50، وكلما زاد هذا الرقم زاد ارتفاع جدار الإطار والعكس بالعكس.

ويشير الحرف الذي يليه وهنا هو R، على  طبيعة تكوين الإطار المطاطي، ونجد من الحروف هنا بدل R نجد D و B والأخير يدل على أنه إطار لدراجه نارية، ثم نجد بعد ذلك الرمز رقم وهو هنا 16 وهذا يدل على مقياس الإطار المعدني.

ومن أهم الأرقام التي نجدها هو الرقم الخاص بالسرعة، مثل رقم 95H فهذا يدل على أقصي سرعة يتحملها الإطار 95 كم، وكلما زادت تلك الأرقام؛ ارتفعت قدرة تحمل الإطارات.

وهناك أيضا رموز على الإطار مثل MAX PRESS 35، وهو يعني أن أقصى ضغط هواء يتحمله الإطار، أيضاً هناك رمز MAX Load Rating1300 ومعناه أن الحد الأقصى للحمل 1300 رطل.
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