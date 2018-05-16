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البيت الأبيض يبقى الآمال حول انعقاد قمة "ترامب وكيم جونج" بعد تهديدات كوريا

الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:14 م
البيت الأبيض يبقى الآمال حول انعقاد قمة ترامب وكيم جونج بعد تهديدات كوريا
زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون"
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خاطر عبادة
 

عبّر البيت الأبيض، اليوم عن احتفاظه بالآمال حول انعقاد القمة بين الرئيس دونالد ترامب، ونظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون، بعد تهديدات بيونجيانج أمس بإلغاء القمة المقررة فى 12 يونيه المقبل، وفقاً لوكالة فرانس برس.


وأكدّ مسؤول أمريكى أمس أن الاستعدادت الأمريكية جارية لعقد القمة رغم تهديدات كوريا الشمالية، وإلغائها المحادثات رفيعة المستوى مع نظيرتها الجنوبية بسبب مناورات مشتركة بين واشنطن وسول.

المزيد عن: كيم جونج أون كوريا الشمالية عالم ترامب البيت الأبيض اخبار
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