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تأجيل محاكمة ضابط وأمين شرطة المقطم في اتهامهما بقتل "عفروتو" لـ 9 يوليو

الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:14 م
تأجيل محاكمة ضابط وأمين شرطة المقطم في اتهامهما بقتل عفروتو لـ 9 يوليو
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
قررت الدائرة 14 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بعابدين، تأجيل محاكمة "محمد. س" معاون مباحث بقسم المقطم وأمين الشرطة "محمد.أ" في اتهامهما بقتل المجني عليه محمد عبد الحكيم "عفروتو"، لجلسة 9 يوليو المقبل؛ لاطلاع الدفاع على تقرير اللجنة الثلاثية مع استمرار حبس المتهمين.

وصدر القرار برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين أحمد الغندور وهشام السيد.

وكشفت التحقيقات عن أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

أرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه، إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن.

وأحالت النيابة العامة، في 15 يناير الماضي، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.

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