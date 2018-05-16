ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الجنايات تؤيد إدراج "تنظيم ولاية سيناء" على قوائم الإرهاب

الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:11 م
الجنايات تؤيد إدراج تنظيم ولاية سيناء على قوائم الإرهاب
محكمة - أرشيفية
طباعة
مـروة هيـكل
 
أيدت محكمه جنايات القاهره قرار النيابة العامة بإدراج  241 من عناصر تنظيم ولايه سيناء الإرهابى على قوائم الكيانات الارهابيه لمده 5 سنوات لاتهامهم  بارتكاب  عمليات إرهابية تضمنت قتل والشروع في قتل رجال الامن بمحافظة شمال سيناء

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبرى بامانه سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا  

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد امر بإحالة المتهمين  إلى القضاء العسكري لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قيام المتهمين بتولي قيادة والانضمام إلى تنظيم (ولاية سيناء) الإرهابي وإمداد عناصره بالأموال والمهمات وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي وقتل والشروع في قتل رجال الامن واستهداف بعض التمركزات الأمنية بشمال سيناء بعبوات مفرقعة

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
2
x
13:00
0
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
1
x
14:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
-
x
15:00
-
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 2:20:02 PM