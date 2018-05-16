الجنايات تؤيد إدراج "تنظيم ولاية سيناء" على قوائم الإرهاب

أيدت محكمه جنايات القاهره قرار النيابة العامة بإدراج 241 من عناصر تنظيم ولايه سيناء الإرهابى على قوائم الكيانات الارهابيه لمده 5 سنوات لاتهامهم بارتكاب عمليات إرهابية تضمنت قتل والشروع في قتل رجال الامن بمحافظة شمال سيناء





صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبرى بامانه سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا





كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد امر بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قيام المتهمين بتولي قيادة والانضمام إلى تنظيم (ولاية سيناء) الإرهابي وإمداد عناصره بالأموال والمهمات وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي وقتل والشروع في قتل رجال الامن واستهداف بعض التمركزات الأمنية بشمال سيناء بعبوات مفرقعة



