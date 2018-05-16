"الزكاة والدخل": مليون و400 ألف حمّلوا تطبيق القيمة المضافة

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن عدد مَن حمّلوا تطبيق ضريبة القيمة المضافة تجاوَزَ مليوناً و400 ألف مستخدم حتى الآن؛ وذلك تزامناً مع زيادة حركة النشاط التجاري بدخول شهر رمضان المبارك.





وقالت "الهيئة": التطبيق يتيح للمستهلكين معرفة وضعية المنشأة إذا كانت مسجلة في ضريبة القيمة المضافة؛ من خلال تصوير الباركود الموجود على شهادة التسجيل، أو إدخال رقم السجل التجاري، أو الرقم الضريبي الموضّح على فاتورة المنشأة والمؤلَّف من 15 رقماً.





ودعت "الزكاة والدخل"، المستهلكين إلى استخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بضريبة القيمة المضافة أثناء شراء الخدمات والسلع؛ للتأكد من تسجيل المنشأة في الضريبة، والتبليغ عن أي تلاعب في احتساب نسبة الضريبة.





وأضافت: التطبيق الإلكتروني الذي يمكن تحميله على أجهزة الهواتف الذكية من خلال المتاجر الإلكترونية؛ يوفر أيضاً خدمة "الحاسبة"، والتي تقوم باحتساب ضريبة القيمة المضافة للسلعة أو الخدمة المشتراة بشكل صحيح، كما يتيح للمستهلكين خدمة "التبليغ" عن طريق خاصية رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة.





ودعت "الهيئةُ" المستهلكينَ إلى التأكد عند شرائهم خدمةً أو سلعةً من منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة؛ من الحصول على فاتورة تشمل ضريبة القيمة المضافة، ووجود رقم التعريف الضريبي للمنشأة على الفاتورة، وأن تحتوي الفاتورة على نسبة الضريبة الأساسية 5%، أو صفر% "في حال كانت السلعة خاضعة للضريبة بنسبة صفر%".





وتتواصل الهيئة العامة للزكاة والدخل مع عملائها؛ من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم "19993" الذي يتلقى استفسارات وشكاوى وبلاغات من العملاء، والذي يعمل خلال شهر رمضان على فترتين؛ الأولى من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً، والفترة الثانية من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية صباحاً طوال أيام الأسبوع.







