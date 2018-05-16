تعرفي على أفضل وقت لممارسة "التمارين" الرياضية

من منا لم يخطر ببالها هذا السؤال: ما هو الوقت الأنسب لممارسة الرياضة؟ لا بد أنكِ سمعتِ كثيراً أن ممارسة الرياضة مساءاً تعتبر فكرة سيئة لأنها ترفع حرارة الجسم ومعدلات تدفق القلب وتنشط العقل والنتيجة تعزيز الأدرينالين الذي يبقينا متيقظين ليلاً. هذا ليس صحيحاً، فقد أثبتت الدراسات مؤخراً أن ممارسة الأنشطة الجسدية مساءاً تعتبر أفضل وتخفف احتمالية التعرض للإصابات.





رغم أن الكثير من الخبراء يعتقدون أن الرياضة الصباحية لها فوائد أكبر، ولكن العلم أثبت أن ممارستها صباحاً أو مساءاً له فوائد كبيرة للجسم. تعرفي عليها مع عائلة سين لتحددي الوقت الأكثر فعالية لممارسة رياضتك.





الرياضة الصباحية

يكون الصباح الوقت الأفضل لممارسة الرياضة عندما تلتزمين بذلك للمحافظة على لياقتك. فالصباح لا يتضمن قضاء الوقت مع العائلة أو السهرات المسائية أو العمل وغيرها من الانشغالات. وأحياناً إرهاق اليوم يجعلك تتكاسلين من ممارسة الرياضة مساءاً. وفي الصباح يكون تركيزك فقط على التمرين من خلال تجنب الزحمة التي تتزايد عادةً في النادي الرياضي بين الساعة 5 - 8 مساءاً والتي تخلق مجالاً لإضاعة الوقت في الأحاديث الاجتماعية.





التزمي بممارسة الرياضة صباحاً لتحصلي على جميع الفوائد الصحية. فتلقائياً ستتناولي فطور صحي، وكمية أكبر من الماء والأهم من ذلك ستحصلي على وقت كافي من النوم ليلاً مما يساعدك في عملية خسارة الوزن.





الرياضة المسائية

ممارسة الرياضة مساءاً لها العديد من الفوائد أيضاً، فالأشخاص الذين يمارسون الرياضة في وقت متأخر من الليل تكون لديهم فرصة الحصول على الطاقة اللازمة لممارسة رياضة صعبة مثل البوكسينغ والتمرن مع مدرب شخصي وبالتالي زيادة قدرتهم على التحمل. ناهيكِ عن التخلص من توتر النهار. إذا كنتِ تستمتعين برؤية أصدقائك فرياضة المساء هي الوقت الأنسب لذلك.





مؤخراً أصبحت أغلب الرياضات مثل الركض والبيلاتس وغيرها تمارس الساعة السادسة مساءاً. فقوة اعضلات تكون في ذروتها في هذا الوقت.



