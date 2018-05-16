السبت المقبل.. افتتاح الملتقى الإسلامي بالحسين

يفتتح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ملتقى الفكر الإسلامي، يوم السبت المقبل، بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أحمد عجيبة، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.





ومن المقرر أن يحضر لفيف من العلماء والنواب والشخصيات العامة، وقيادات الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، ومجموعة من الأئمة بمديرية أوقاف القاهرة، كما سيتم افتتاح معرض الكتاب الذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بساحة مسجد الحسين.



