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في عمليات منفصلة.. أمن جازان يضبط 200 حزمة قات وكبتاجون

الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:06 م
في عمليات منفصلة.. أمن جازان يضبط 200 حزمة قات وكبتاجون
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الفجر السعودي
 
تمكّنت دوريات الأمن بمنطقة جازان من ضبط كميات من المواد المحظورة والمخدرة في عدد من العمليات المنفصلة خلال حملة أمنية شملت: حي الكربوس، وحي العشيما، وحي الكواكية بمدينة جازان.

وضبطت دوريات الأمن أكثر من ٢٠٠ حزمة من القات المحظور، كما تمكّنت إحدى الدوريات السرية من ضبط شاب ثلاثيني عُثر بحوزته على ١٩ حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة مخفاة بشكل محكم واحترافي داخل قير المركبة، بالإضافة لضبط حقيبة صغيرة بنفس المركبة عُثر بها على ٥٧ طلقة نارية. حسب صحيفة "سبق"

وقد تم اتخاذ اللازم حيال الأشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهة الاختصاص.

من جهته، قدّم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره الجزيل لرجال دوريات الأمن بجازان، مطالباً بمضاعفة الجهود، محذراً في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره بأن رجال الأمن سيكونون له بالمرصاد بإذن الله تعالى.


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