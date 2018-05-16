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النقض تحجز طعن 113 متهمًا بأحداث عنف سيدي جابر للحكم 4 يوليو

الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:03 م
النقض تحجز طعن 113 متهمًا بأحداث عنف سيدي جابر للحكم 4 يوليو
محكمة النقض - أرشيفية
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طارق حافظ
 
قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حجز طعن ١١٣ متهما على حكم سجنهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث سيدى جابر» بمحافظة الإسكندرية، لجلسة 4 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولى، قضت فى أبريل 2017، فى القضية رقم 19305 لسنة 2013 جنايات سيدي جابر، بمعاقبة 126 متهمًا بالسجن المشدد عشر سنوات، ووضعهم عقب انتهاء العقوبة المقررة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح جميع المنشآت الحكومية والخاصة التي أتلفوها، وبالسجن ثلاث سنوات لاثنين من المتهمين القصر بالأحداث، بينما قضت ببراءة 33 متهما آخريين مما أسند إليهم من اتهامات .

المزيد عن: طعن 113 متهمًا النقض أحداث عنف سيدي جابر
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