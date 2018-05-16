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قبل شهر رمضان.. إحباط ترويج طن لحوم فاسدة على المواطنين في الهرم

الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:03 م
قبل شهر رمضان.. إحباط ترويج طن لحوم فاسدة على المواطنين في الهرم
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إيمان عبد العاطي
 
أحبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، ترويج طن لحوم فاسدة ومتعغنة بالأسواق، بعد ضبطهم بحوزة سائق، بدائرة قسم الهرم.

ورودت معلومات للعميد مصطفي البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام سائق وصاحب سيارة ثلاجة، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من مخلفات اللحوم المنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك البشري، وإعادة تعبئتها داخل عبوات وبيعها وتوزيعها على المحلات والمطاعم والأسواق، مستغلا إقدام المستهلكين على شرائها خلال شهر رمضان الكريم، مايسبب ضررًا لصحة متناوليها، ومحققا من ذلك أرباح مادية طائلة.

وبالتأكد من صحة ماورد من معلومات، تم إعداد قوة أمنية من ضباط وأفراد الإدارة، ولجنة من مفتشي الصحة والطب البيطري، والقبض عليه حال استقلاله السيارة ملكه بمنطقة الهرم وبحوزته طن دهون حيوانية ودبريهات بها تغير بالخواص وتهتك بالأنسجة، وتفوح منها رائحة كريهة، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضرا بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.

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