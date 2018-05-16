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حماس تنفى وساطة مصرية.. وتدعو إلى مسيرات جديدة الجمعة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:00 م
حماس تنفى وساطة مصرية.. وتدعو إلى مسيرات جديدة الجمعة
فلسطين
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خاطر عبادة
 

حثّت فصائل فلسطينية، بينها حماس والجهاد الاسلامى، سكان غزةعلى المشاركة فى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل، الذى يوافق ثانى أيام شهر رمضان المبارك، مؤكدين أنهم سيراعون الصيام فى الاعتبار.


كما أكدّت الفصائل الفلسطينية، وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أنّ المسيرات ستستمر حتى مطلع يونيه.


كما نفى متحدث حركة حماس "فوزى برهوم" مزاعم إسرائيلية حول وساطة مصرية لوقف الاحتجاجات الفلسطينية على حدود غزة مع الكيان الصهيونى، وقال "لا توجد وساطة، والمسيرات ستستمر حتى يحقق الشعب أهدافه.


ويوم الاثنين، استشهد ما لا يقل عن 62 متظاهرا فلسطينياً وأصيب مئات آخرون بنيران القوات الإسرائيلية المنتشرة على طول الجانب الآخر من الحدود.

 

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