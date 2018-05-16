افتتاح معرض لإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالحسين
الأربعاء 16/مايو/2018 - 01:58 م
محمود الجلاد
أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن افتتاح معرض للكتاب لكل إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتقديم خصم 25% على جميع الإصدارات والمطبوعات، وذلك ابتداء من افتتاح المعرض بساحة مسجد الإمام الحسين.
ويبدأ عمل المعرض 3 رمضان في التاسعة والنصف مساء يوم السبت المقبل، عرض أحدث إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والأوقاف طوال فترة المعرض.
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