افتتاح معرض لإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالحسين

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن افتتاح معرض للكتاب لكل إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتقديم خصم 25% على جميع الإصدارات والمطبوعات، وذلك ابتداء من افتتاح المعرض بساحة مسجد الإمام الحسين.



