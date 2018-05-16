"القومي للمرأة" بالأقصر يستخرج 14 ألف بطاقة رقم قومي للغير قادرات في 17 شهرًا

قالت الدكتورة سعاد أسعد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، إنه المجلس يعمل على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات الغير قادرات، منذ بداية العام 2017، ومازال مستمرًا حتى الآن.



وأوضحت من خلال اجتماع عقد بديوان عام محافظة الأقصر، مع المحافظ محمد بدر، أنه تم استخراج 14081 بطاقة رقم قومي للسيدات الغير قادرات شملت "تجديد بطاقات رقم قومي"، واستخراج بطاقات لأول مرة وأيضًا لطالبات المدارس بالقرى خلال الفترة من بداية 2017 حتى الآن.



وأضافت أنه تم صرف زكاة من بيت الزكاة والصدقات المصري 116 سيدة مستحقة، وذلك فى الفترة من يناير 2017 حتى الآن.



