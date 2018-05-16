حبس تاجري مخدرات 15 عاما لقتلهم نجل شقيقة أحدهم وحرق جثته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بحبس تاجري مخدرات 15 عاما أشغال شاقة لكلا منهم لقيامهما بقتل نجل شقيقة احداهما وحرق جثته لإبداء المجني عليه رغبته بالتوبة عن تجارة المخدرات التي كان يمارسها مع خاله المتهم وصديقه المتهم الثاني.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسي سيد احمد وعضوية المستشارين محي الدين إسماعيل واحمد محروس مبارك وامانة سر صلاح محمد حسن وصبحي محمود محمد



ترجع أوراق القضية للعام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغا بالعثور علي جثة طالب وسط القش والبلاستيك "بها حروق"، بقرية ميت العطار في بنها، حيث تبين أن خال المجني وراء الجريمة، بسبب توبة المجني عليه عن مشاركته تجارة المخدرات، وفشله في إعادته مرة أخرى للعمل معه.



انتقل المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها وتبين ان الجثة "عمرو. خ. ع" (17 عاما) طالب في الصف الثاني بالمدرسة الثانوية المهنية بميت العطار، وسط "القش" و"البلاستيك" وبها "حروق".



وشكل اللواء محمد الالفي مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحث ضم مفتش وضباط مباحث فرقة ومباحث مركز بنها، برئاسة العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية بالتنسيق والاشتراك مع مفتشي فرع الأمن العام بالقليوبية، وتم وضع خطة لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.



وتوصلت جهود الفريق، إلى أن مرتكبي الواقعة هم: "سامي. ع. ع" وشهرته "سامي سنج" (43 عاما) عاطل، خال المجني عليه، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات"، و"عبدالمنعم. ع. ع" وشهرته "سمسم الضوي" (23 عاما) سبق اتهامه في قضيتي "سلاح"،



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا انهما يكونان تشكيلا عصابيا للإتجار في المخدرات بمعاونة المجني عليه وعقب ضبط المجني عليه في قضية "حيازة مخدرات" وإخلاء سبيله، قرر عدم العودة لتجارة المخدرات، فاتفق المتهمين على استدراج المجني عليه وإجباره على العودة للعمل معهم.



وأضاف المتهمون، أنهما إستدرجا المجني عليه من أحد مقاهي البلدة، إلي منطقة المقابر، وحاولا إقناعه بالعودة للعمل معهما، إلا أن المجني عليه رفض، فحدثت مشادة بينهما، وضرب المتهم الأول المجني عليه بـ"فرع شجرة"، ما أدى إلى وفاته في الحال، واصحبه والمتهم الثاني لمكان العثور على جثته، ووضعوا فوقه كمية من قش الأرز، وأشعلوا النيران به، واستولوا على دراجته النارية وهاتفه المحمول.



وتمكنت فريق البحث بإرشاد المتهمين، من ضبط الدراجة البخارية المستخدمة في الواقعة، وتم التحفظ عليها، وتحرر المحضر اللازم

