ماجدة خير الله وهشام عبد الخالق أعضاء لجنة تحكيم "كأس إينرجي للدراما"

تواصل إذاعة إينرجي للعام الثاني على التوالي، مسابقتها لاختيار أفضل مسلسل ونجم ونجمة في مسلسلات رمضان من خلال برنامج "كأس إينرجي للدراما" وهو استفتاء طوال الـ 30 يوما يشارك فيه جمهور اينرجي على الهواء مباشرة ومن خلال السوشيال ميديا.

البرنامج يقدمه هذا العام محمد طارق مع لجنة تحكيم مكونة من النقاد هشام عبد الخالق وماجدة خير الله والإعلامية حنان شومان، الذين يقدمون نقدا أسبوعيا للمسلسلات، كما ستقيم المحطة حفلا ضخما لتوزيع الجوائز في أكتوبر المقبل بالتزامن من حفلة NRJ Music Award العالمية.

كما تضم خريطة إذاعة إينرجي لرمضان هذا العام حفلة إنشاد ديني أسبوعية يقدمها مصطفى عاطف وفرقته كل جمعة من على مسرح "داليدا" بحضور جمهور، بخلاف الأناشيد اليومية التي تذاع قبل الإفطار بصوت الشيخ مشاري راشد.

وفي تصريح من عايدة سعودي مديرة المحطة أكدت أنه في إطار توجه "إينرجي" للشباب واهتماماتهم، سيستمر الكابتن أحمد حسن وهوبة وإيهاب الخطيب في تقديم برنامج "في الثمانييات" لتغطية أحداث وفعاليات كأس العالم، كما أضافت أنه سيكون هناك اهتمام خاص ببرامج المسابقات والألغاز طوال الشهر الكريم وذلك انطلاقا من شعار المحطة "رمضان محتاج إينرجي مش دراما" خاصة أننا قررنا تقديم خريطة مختلفة كليا عن جميع المحطات الأخرى، وتقدم المذيعة رضوى العطار برنامج المسابقات "Level الوحش"، أما سارة المنذر فتقدم برنامج المسابقات "رمضانكو"، أما الجائزة الكبرى ستقدم من خلال برنامج الألغاز "المحقق أشرف" وهو لغز يومي بطلها محقق يحاول البحث عن مرتكب جريمة، اللغز يقدمه باسم كميل وسارة المنذر ويشارك المستمعين في حل اللغز عن طريق المكالمات الهاتفية على أن يحصل الفائز على هديته فوريا.

وفي ظل الإزدحام المروري المعتاد في شهر رمضان، سيقدم خبير السيارات أحمد الوكيل نصائح للقيادة في نهار رمضان، في برنامج قصير اسمه "ماتسوقش فيها"، كما تقدم فرح شيمي برنامج "أرقام في الإسلام"، وتطل ميرنا الهلباوي على جمهور "إينرجي" ببرنامج "داونلود رمضان" الذي يقدم في كل حلقة تطبيق إلكتروني هام يساعد الصائم خلال يومه، أما رنامج "صوم بإينرجي" فيقدمه هذا العام باسم كميل.

كان راديو "إينرجي" قد أعلن خريطته النهائية لشهر رمضان الكريم تحت شعار "رمضان محتاج إينرجي مش دراما"، والتي تضم عددا كبيرا من برامج المسابقات والبرامج التفاعلية مع الجمهور، فضلا عن انضمام النجم الكوميدي أحمد فتحي لأثير الإذاعة ببرنامج "رحلتي من كفر أبو شمال للمونديال"، ونجم السوشيال ميديا مروان يونس ببرنامج "مروان جانا".