وزير الأوقاف: مكافأة للإمام المثالي طوال شهر رمضان

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم صرف مكافآت جهود غير عادية وفق الجهود التي تبذل لأعضاء اللجان المشكلة لمتابعة العمل الدعوي طوال شهر رمضان، ومتابعة كافة الفعاليات الليلية والتنظيمية طوال الشهر الكريم.





وأضاف أنه سيتم تكريم الإمام المثالي ومدير الإدارة المثالي بكل مديرية، وأفضل عشرة مقيمي شعائر، وأفضل المديريات أداء على مستوى الجمهورية تكريمًا خاصًّا.



