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وزير الأوقاف: مكافأة للإمام المثالي طوال شهر رمضان

الأربعاء 16/مايو/2018 - 01:55 م
وزير الأوقاف: مكافأة للإمام المثالي طوال شهر رمضان
الدكتور محمد مختار جمعة - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم صرف مكافآت جهود غير عادية وفق الجهود التي تبذل لأعضاء اللجان المشكلة لمتابعة العمل الدعوي طوال شهر رمضان، ومتابعة كافة الفعاليات الليلية والتنظيمية طوال الشهر الكريم.

وأضاف أنه سيتم تكريم الإمام المثالي ومدير الإدارة المثالي بكل مديرية، وأفضل عشرة مقيمي شعائر، وأفضل المديريات أداء على مستوى الجمهورية تكريمًا خاصًّا.

وكان الوزير قد وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، ولجنة متابعة من مكتبه، وغرفة عمليات فرعية بكل مديرية، وذلك من اليوم وحتى انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك.
المزيد عن: وزير الأوقاف وزارة الأوقاف مختار جمعة العمل الدعوي
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