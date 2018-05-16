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محافظ الشرقية يُسلم 2821 شهادة "أمان" لفئة العمال بدواوين المراكز والمدن والوحدات المحلية

الأربعاء 16/مايو/2018 - 01:55 م
محافظ الشرقية يُسلم 2821 شهادة أمان لفئة العمال بدواوين المراكز والمدن والوحدات المحلية
اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية - أرشيفية
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سمر السيد - إسلام علي
 
سلم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، 2821 شهادة "أمان" لفئة العمال بدواوين مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية القروية التابعة لها وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المحافظة وبنك مصر للترويج والتعريف بشهادة أمان كنوع من الحماية والضمان للعامل وتيسيراً عليهم ولتحسين مستوى معيشتهم.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع متابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة، بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية، واللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود الخولي مدير بنك مصر لمنطقة شرق الدلتا، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأوضح أن شهادة "أمان المصريين" هي شهادة إدخار بنكية تبدأ من 500 جنيه ومضاعفتها حتى 2500 جنيه كحد أقصى للشخص الواحد وتدفع مرة واحدة ويأتي كنوعٍ من الحماية والضمان للمواطن "العامل" بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمد مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين مشيرًا إلى أن مدة الشهادة 3 سنوات وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وأبدى العمال سعادتهم البالغة لحرص محافظ الشرقية على تسليمهم شهادة أمان لهم تيسيراً عليهم ولمد مظلة الحماية والرعاية لتعينهم على رفع مستوى معيشتهم من خلال إستثمار قريب ومضمون.

يذكر أن الشهادة تُعطي لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها شهريا، بحسب قيمة كل شهادة.

والشهادة متاحة أمام جميع المواطنين المصريين، وليس العمالة اليومية فقط، بشرط أن يكون المواطن في الفئة العمرية بين 18 و59 سنة ن وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تجدد تلقائيا مرتين فقط، بفائدة سنوية 16% تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهريا، بحسب قيمة الشهادات التي اشتراها العميل.

وتتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته . وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات في حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث، ويبدأ المبلغ التأميني الذي يمكن سداده دفعة واحدة في حالة الوفاة الطبيعية 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، وصولا إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية و250 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، بحسب قيمة الشهادة.
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