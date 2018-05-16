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فلسطين تستدعي سفرائها في 4 دول أوروبية للتشاور بعد نقل السفارة الأمريكية

الأربعاء 16/مايو/2018 - 01:51 م
فلسطين تستدعي سفرائها في 4 دول أوروبية للتشاور بعد نقل السفارة الأمريكية
خارجية فلسطين
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سامح أحمد
 

استدعت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، سفرائها في 4 دول أوروبية للتشاور بعد نقل السفارة الأمريكية، حسبما ذكرت قناة الغد، في خبر عاجل لها.

 

وتظاهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ ساعات صباح الإثنين، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، ضمن فعاليات مسيرة “العودة”، رفضا لنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 لـ”النكبة” الفلسطينية.

 

وردا على خطوة نقل السفارة الأمريكية للقدس والمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل على حدود قطاع غزة، أعلنت تركيا أعلنت تركيا الحداد الوطني لمدة 3 أيام، واستدعاء سفيريها لدى واشنطن وتل أبيب للتشاور، ودعوة منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ الجمعة المقبل.

المزيد عن: خارجية فلسطين السفارة الأمريكي الذكرى الـ70 الحدود الشرقية لقطاع غزة 4 دول أوروبية
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