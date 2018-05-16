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السويد تحمل أمريكا مسؤولية القتل فى غزة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 01:51 م
السويد تحمل أمريكا مسؤولية القتل فى غزة
وزيرة خارجية السويد
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خاطر عبادة
 

حمّلت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت والستروم، أمريكا مسؤولية العنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية فى قطاع غزة إلى حد كبير، واستشهاد العشرات من الفلسطينيين وإصابة الآلاف أول أمس خلال احتجاجات رافضة لنقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال إلى القدس.


وقالت والستورم، وفقاً لوكالة الأناضول، "إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية كبيرة عن مقتل نحو 60 فلسطينياً وجرح  الآخرين.


ووصفت والواستروم، الضحايا والإصابات المسجلة خلال الاحتجاجات الجارية فى غزة بأنها فظيعة، وقالت إنّ الجميع حذّر الولايات المتحدة، ولا أعتقد أن هناك أية سبب لتنظيم الاحتفال عندما يكون هناك العديد من الوفيات والإصابات، كما أشارت إلى تقارير عن وقوع إصابات من الجانب الإسرائيلى، قائلة "علينا أن نتساءل عن هذا".

 

وأضافت والستورم، أنّه ينبغي مناقشة الموقف فى الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل دبلوماسى للقضية.

ويوم الاثنين، استشهد ما لا يقل عن 62 متظاهرا فلسطينياً وأصيب مئات آخرون بنيران القوات الإسرائيلية المنتشرة على طول الجانب الآخر من الحدود.

 

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