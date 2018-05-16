رئيس سموحة يتهكم على "أبوريدة" ويصف مباراة الزمالك بـ"المهزلة الكروية"





سخر محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة من أسئلة هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بسبب احتقان مباراة الفريق الأزرق أمام الزمالك في نهائي كأس مصر والتي انتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح.





وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيس بوك: "فاجأني الاخ العزيز الكابتن هاني ابو ريدة الذي اتمني لة الشفاء والصحة لأنه شخصية جميلة ومحترمة بسؤال غريب جدا هو الجو العام للمباراة محتقن ليه".





وأضاف فرج عامر: "الحمد لله الذي اظهر ان كل كلمة ذكرتها او توقعتها حدثت تماما ، حكم المباراة تغاضي عن طرد طارق حامد لتعمد الايذاء ، وايضا طرد محمود عبد العزيز لتعمد الايذاء ،واحمد ابو الفتوح لتعمد الايذاء ، في نفس الوقت الذي طرد فيه حسام حسن مهاجم سموحة لمجرد اعتراضه لوجود لاعب علي الارض والحكم يطلب لعب الكرة ،واعطي ٨ فاولات من خارج منطقة الجزاء للزمالك في خلال مايقرب من عشر دقائق ، واحتسب هدف من فاول ارتكبة كوسونجو ضد سيد فريد مدافع سموحة ، وخسر سموحة الكأس للمرة الثانية في تاريخه القصير أمام الزمالك في مهزلة كروية مكررة قبل ذلك في عام ٢٠١٤ ، وما حدث هو نتاج قرارات غير صائبة ولاتصب في صالح الرياضة المصرية ،ولا العدالة الكروية ،في الوقت الذي تتقدم فية الدول العربية في كرة القدم تطورا مزهلا،اتمني من الله ان تزول الغمة وان نتدارك الامور لان الرياضة لاتدار بمثل هذه القرارات والتحكمات الفجة ، للأسف لا أرغب ان أخوض في تفاصيل كثيرة مؤلمة ومخجلة ومحزنة جدا".



