الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 5 أشهر

تماسك الدولار قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر اليوم الأربعاء بدعم ارتفاعات في عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل، في حين تجاهل اليورو تقارير بشأن احتمال أن تطلب حكومة إيطالية قيد التشكل إعفاء من الدين من البنك المركزي الأوروبي، بحسب وكالة رويترز.



وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قوته مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 93.2 بعد أن صعد إلى 93.5 خلال الليل، وهو أعلى مستوياته منذ 22 ديسمبر. وانخفض المؤشر 0.03% بالمقارنة مع مستواه يوم الثلاثاء.



وترتفع العملة الأمريكية منذ منتصف أبريل وعوضت معظم الخسائر التي تكبدتها في 2018 بعد إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية الأمريكية بالمقارنة مع دول أخرى.



وزاد اليورو 0.1% إلى 1.1853 دولار بعد أن لامس 1.18 دولار وهو أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر.



وبدا أن العملة الموحدة لم تتأثر بتقرير نُشر يوم الثلاثاء بأن حركة 5-نجوم وحزب الرابطة اليميني المتطرف يعتزمان مطالبة البنك المركزي الأوروبي بإسقاط ديون إيطالية بقيمة 250 مليار يورو.



وواصل الفرنك السويسري مكاسبه مقابل اليورو اليوم الأربعاء وارتفع 0.2% إلى 1.18 فرنك لليورو.



وزاد الدولار الاسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7493 دولار أمريكي بعد أن انخفض 0.7% في تعاملات الثلاثاء.



وتراجع الجنيه الاسترليني قليلا إلى 1.3501 دولار بعد أن هبط إلى 1.3 دولار يوم الثلاثاء وهو أقل مستوياته منذ 29 ديسمبر.