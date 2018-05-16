ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بهاء سلطان يطرح الأغنية الدعائية لمسلسل "يوم السحاب"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:41 م
بهاء سلطان يطرح الأغنية الدعائية لمسلسل يوم السحاب
بهاء سلطان
طباعة
الفجر الفني
 

كشف صناع مسلسل "فوق السحاب" عن الأغنية الدعائية للعمل حصريا خلال برنامج "كل يوم" تقديم الإعلامي عمرو أديب، وذلك خلال استضافته للنجم هاني سلامة بطل العمل المقرر عرضه عبر شاشة قناة "on e" و"on دراما".

وحققت الأغنية انتشارا بمجرد طرحها؛ وغناها النجم بهاء سلطان؛ واستقر صناع العمل على أن تحمل نفس اسم المسلسل "فوق السحاب"؛ وعقب انتهاء البرنامج طرحت الأغنية عبر الصفحة الرسمية بالفيس بوك.

ونالت العديد من الإشادات والإعجاب لما تحمله الأغنية من معاني سامية والعديد من الرسائل للجمهور؛ وهي من كلمات الشاعر أحمد برئ وألحان أحمد الصاوي وتوزيع يحيى يوسف.

مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة، وستيفاني صليبا، وإبراهيم نصر، وعفاف شعيب، ومنى عبدالغني، ونهال عنبر، وهبة عبدالغني، وميرنا نور الدين، وشادي ألفونس، وتوني ماهر، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، محمد محمود عبدالعزيز، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
-
x
14:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
-
x
15:00
-
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 12:40:01 PM