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"السيسي" يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء الدول الإسلامية بمناسبة شهر رمضان

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:41 م
السيسي يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء الدول الإسلامية بمناسبة شهر رمضان
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تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأعرب الرئيس السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه بحلول الشهر الكريم .. داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ..هذا نصها : "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يسعدني أن أبعث أليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، إن شهر رمضان بالنسبة للأمة الإسلامية هو شهر صيام وتضرع وتفكر وعمل جاد وهو الذي يدعونا لإعلاء قيم التعاون والإحسان والرحمة .. أتمنى لكم التوفيق والنجاح وأدعو الله تعالى أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الأمن والأمان والتقدم والإزدهار .. مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير".

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة بحلول الشهر الكريم من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام التقدم والازدهار.

المزيد عن: شهر رمضان رمضان المعظم العرب والمسلمين الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول العربية
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