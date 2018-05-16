ميدو: تقنية الفيديو هي الحل لإنقاذ التحكيم المصري

طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك اتحاد الكرة باستخدام تقنية الفيديو في الموسم الجديد للحد من أخطاء الحكام.









وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر: "الحل الوحيد لمساعدة التحكيم المصري هو استخدام تقنية الفيديو في الموسم القادم.. يجب أن يحارب اتحاد الكرة على تفعيل تقنية الفيديو بأي شكل ممكن!!".









كان محمد فاروق حكم مباراة الزمالك وسموحة في نهائي كأس مصر قد تعرض لانتقادات عنيفة بدعوى احتسابه هدفًا للأول من خطأ على مهاجمه كاسونجو.



