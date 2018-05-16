محافظ الشرقية يٌهنئ الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان

بعث اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم جاء نصها "يسعدني ويشرفني وأنه لمن دواعى سرورى أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء الشرقية أسمى آيات التهانى القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على فخامتكم بالخير واليمن والبركات وعلى الأمة العربية والإسلامية .





وبهذه المناسبة الإسلامية الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمصر زعيماً وطنياً ملهماً وقائداً مرموقاً لاستكمال مسيرة النهضة ، وأن يعم السلام العادل والشامل منطقتنا العربية من أجل نصرة الحق وإعلاء الشأن العربي تحت قيادة فخامتكم الرشيدة والحكيمة .





كما أرسل المحافظ برقية تهنئة للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كما أرسل برقيات تهنئة مماثلة لكل من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والسادة الوزراء والمحافظين و كبار شخصيات الدولة داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم علي الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.





ويتقدم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بخالص التهاني القلبية لأبناء المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي و نواب البرلمانبمناسبة حلول شهر رمضان المعظم متمنياً أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.



