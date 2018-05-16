"العفو الرئاسي": أصدرنا 4 قوائم.. وتم الإفراج عن 900 شاب حتى الآن

قال محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن عدد قوائم العفو الرئاسي التي صدرت حتى الآن بلغ 4 قوائم، موضحا أن عدد الشباب المفرج عنهم بلغ الآن 900 شاب.



