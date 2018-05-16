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"العفو الرئاسي": أصدرنا 4 قوائم.. وتم الإفراج عن 900 شاب حتى الآن

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:36 م
العفو الرئاسي: أصدرنا 4 قوائم.. وتم الإفراج عن 900 شاب حتى الآن
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هدى عبدالرازق
 
قال محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن عدد قوائم العفو الرئاسي التي صدرت حتى الآن بلغ 4 قوائم، موضحا أن عدد الشباب المفرج عنهم بلغ الآن 900 شاب.

وتوجه "عبدالعزيز"، خلال كلمته جلسة "رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي بمصر" بالمؤتمر الدوري الخامس للشباب، اليوم الأربعاء، بالشكر إلى مؤسسة الرئاسة، ومجلس حقوق الإنسان لمعاونتهم في فحص الأسماء المتقدمة بطلب للحصول على العفو الرئاسي.
المزيد عن: المؤتمر الخامس للشباب العفو الرئاسي الرئيس السيسي أخبار مصر
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