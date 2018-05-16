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تراجع أرباح "أم بي للهندسة" بنسبة 30% خلال الربع الأول

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:34 م
تراجع أرباح أم بي للهندسة بنسبة 30% خلال الربع الأول
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نيفين سمير
 
أظهرت القوائم المالية لشركة إم بي للهندسة خلال الربع الأول من 2018، تراجع أرباحها بنسبة 30% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أنها حققت أرباحاً بلغت 2.48 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 52.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 31.6 مليون جنيه في الربع المقارن من 2017.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد ارتفعت أرباح الشركة خلال الفترة إلى 116.8 ألف جنيه، مقابل 5.6 ألف جنيه بالربع المقارن من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إم بي للهندسة خلال 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 8.8% على أساس سنوي.

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