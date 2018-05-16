"عدلي وعبد العزيز" يسبقان بعثة الأهلي إلى مطار "عنتيبي"





توجه كل من سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي, وماهر عبد العزيز المدير الإداري لفريق الكرة, إلى مطار عنتيبي لإنهاء إجراءات مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العاصمة الأوغندية كمبالا مساء اليوم الأربعاء.





وفضل الثنائي التوجه مبكرًا قبل تحرك البعثة من أجل إنهاء الإجراءات سريعًا قبل وصول حافلة الأهلي إلى مطار عنتيبي.





يذكر أن الأهلي يغادر كامبالا الأوغندية في السابعة الاربع مساء اليوم في طريق العودة إلي القاهرة في الرحلة التي تستغرق 9 ساعات يتخللها ساعتين ترانزيت في إثيوبيا.