الأهلي يتحدى ويستعجل عودة جونيور أجايي بـ"الحقن"

كشف خالد محمود طبيب الأهلي عن حقن النيجيري جونيور أجايي بالبلازما قبل سفره إلى بلاده للحصول على إجازته الصيفية.









وأضاف أن حقنة البلازما ستساعد جونيور أجايي في التخلص من الإصابة في العضلة الخلفية التي حرمت الفريق من جهوده خلال الفترة الأخيرة.









وأوضح أن حقن أجايي بالبلازما تم بالتنسيق مع طبيب المنتخب النيجيري الذي رحب بالأمر وأكد للاعب أن علاجه بهذه الطريقة سيعيده للملاعب قريبًا خاصة أنها تبقي الطريقة المثالية للتعافي من هذه النوعية من الإصابات.









يذكر أن الأهلي قد منح أجايي أجازته السنوية بعد انتهاء موسمه مع الفريق بسبب الإصابة.



