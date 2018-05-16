ضبط 14 تاجرا بكوكتيل مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية





ووفقا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، للعميد محمد الألفي مدير المباحث الجنائية، بقيام ضباط المباحث الجنائية بالقليوبية، بالقيام بحملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة بالخصوص والخانكة والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة.



وأسفرت الحملة عن ضبط 14 تاجر مخدرات، و180 جرام بانجو، و280 قص جرام هيروين، و595 قرصًا مخدرًا، و615 جرام حشيش، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



نفذت مباحث القليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة بالخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة.