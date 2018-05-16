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روسيا ترفض إجراءات أوكرانيا ضد وسائل الإعلام الروسية والرد لن يتأخر

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:30 م
روسيا ترفض إجراءات أوكرانيا ضد وسائل الإعلام الروسية والرد لن يتأخر
دميتري بيسكوف
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وكالات
 

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا ترفض رفضا قاطعا إجراءات الأمن الأوكراني ضد مراسلي وسائل الإعلام روسية.

 

وقال بيسكوف للصحفيين: "روسيا لن تتأخر بتبني إجراءات الرد عندما تحدث تصرفات كهذه بحق مواطنيها. والأهم من ذلك أن روسيا ترفض رفضا قاطعا هذه التصرفات بحق مواطنيها خاصة وأنهم من ممثلي وسائل الإعلام وعندما يكون سبب هذه الإجراءات هو تقييد الحرية".

 

كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الدولية الرائدة.

 

وكان عناصر جهاز الأمن الأوكراني قد اقتحم مكتب وكالة "نوفوستي اوكرانيا" في كييف، اليوم الثلاثاء 15 أيار/مايو. واعتقل الصحفي كيريل فيشينسكي مراسل الوكالة في أوكرانيا.

 

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني عن إجراء تحقيق ضد "وسائل إعلام تسيطر عليها روسيا".

 

المزيد عن: روسيا دميتري بيسكوف اوكرانيا الكرملين
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