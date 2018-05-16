طبيب الأهلي يطمئن على إصابة "أزارو"





أجرى خالد محمود ،طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيا بالمغربي وليد ازارو، مهاجم الفريق؛ من أجل الاطئمنان على إصابته في العضلة الخلفية والتي بسببها غاب عن مواجهات الأهلي الأخيرة.





وأوضح طبيب الأهلي أنه فتح اتصالا هاتفيا مع مساعد رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المغربي المتواجد في مدينة الجديدة التي ينتمي لها ازارو؛ للوقوف على حالة اللاعب، خاصة أن رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المغربي يتواجد في مدينة الدار البيضاء.





يذكر ان الأهلي منح ازارو راحة سلبية لمدة 6 أسابيع بعد انتهاء موسمه مع النادي بسبب الإصابة.



