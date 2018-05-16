رئيس مدينة الحامول تتفقد فصول محو الأمية بـ"كفر الشيخ"





وأشار إلى أن جميع اللجان الإشرافية المُشكَلة من الوحدات المحلية، والتربية والتعليم، وديوان عام المحافظة تقوم بالمرور اليومي على مقرات محو الأمية بالقرى والنجوع لمتابعة انتظام سير البرنامج وضمان توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع.



تفقدت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة الحامول، يرافقها جمال يونس، نائب رئيس المركز، وسامح شيحه رئيس قرية السحايت، فصول محوالأمية بمدرسة الوحدة بالزعفران، حيث تابعت نسبه الحضور ومدي الاستفادة من هذه الفصول، وتشجيع الدارسين علي محو أميتهم، وطالبت بالمرور اليومي على فصول محو الأمية وتكثيف الرقابة.وكان اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، قد اعلن أن مدارس التربية والتعليم، والفصل الواحد، والتعليم المجتمعي، والجمعيات الزراعية، ومراكز الشباب، والأوقاف، فتحت أبوابها لاستقبال الدارسين.